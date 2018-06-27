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Бизнесмен в Черкасской области заказал убийство волонтера АТО

Бизнесмен в Черкасской области заказал убийство волонтера АТО

Киев  •  УНН

 • 12037 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Черкасской области бизнесмен заказал убийство общественного активиста, который отстаивал права селян, а также еще двух человек. Как сообщили в пресс-службе СБУ, убийство удалось предотвратить благодаря спецоперации, передает УНН.

"... предупредили через имитацию заказное убийство общественного активиста и еще двух человек, которые отстаивали права селян в одном из районов Черкасской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках уголовного производства, оперативники спецслужбы установили, что заказчиком убийств является бизнесмен из Киева.

"Его семья имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей. Селяне выражали недовольство условиями сотрудничества и требовали увеличить плату за паи. Для запугивания людей киевский делец заказал убийство трех граждан. Первым - представитель общественного объединения "Самооборона майдана Черкасской области" и волонтер АТО, в дальнейшем - председатель одного из сельских советов района и его близкий родственник", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что правоохранители задокументировали встречу заказчика с киллером, который сообщил правоохранителям о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием. На ней коммерсант озвучил фамилии будущих жертв, предоставил дополнительные инструкции по их ликвидации, обсудил сроки и порядок выполнения заказа. Для имитации преступления, во исполнение требований ст. 271 УПК Украины сотрудники контрразведки СБ Украины организовали "исчезновения" активиста во время следования с работы к месту жительства.

"В дальнейшем в окрестностях Киева осуществлено имитацию убийства активиста, выкопана яма для захоронения, на фоне которого, согласно условиям заказчика, осуществлено несколько постановочных фотографий с телом мужчины со следами насильственной смерти. Оперативники спецслужбы задокументировали передачу заказчиком после получения "доказательств" совершения убийства пятнадцати тысяч долларов США и задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что благодаря спецоперации "удалось не только предупредить совершение заказного убийства общественного активиста, но из-за имитирования преступления выяснить личности следующих жертв и предупредить совершение террористического акта, в частности производства выстрела из ручного противотанкового гранатомета в частный дом одного из сельских голов района".

Сейчас бизнесмену объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

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