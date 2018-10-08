У Дніпрі вбили працівника прокуратури

"Близько 5:00 ранку до поліції Шевченківського відділення надійшло повідомлення про те, що на вулиці Виконкомівській у власному помешканні вбито чоловіка 1983 року народження. Виїздом на місце в цій же квартирі був затриманий чоловік, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні навмисного вбивства", – проінформувала речниця.

За її словами, підозрюваний – місцевий мешканець 1983 року народження. Зараз він затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому вручили письмове повідомлення про підозру у вчинення навмисного вбивства. Сьогодні йому оберуть запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування.

"Попередня версія – конфлікт на ґрунті розкриття спиртних напоїв", – зазнчила Старчевська.

У прес-службі прокуратури Дніпропетровської області УНН повідомили, що вбитий – працівник Дніпропетровської місцевої прокуратури.

Нагадаємо, у Київській області пасажир жорстко вбив таксиста, завдавши йому 30 колото-різаних ран.