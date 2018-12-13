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Киллер ошибся с жертвой и застрелил не того

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Подозреваемый в убийстве 40-летнего уроженца другого государства утверждает, что ошибся объектом преступления и застрелил не того человека, которого ему "заказали". Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, передает корреспондент УНН.

Киллер ошибся с жертвой и застрелил не того

В октябре 2018 года заказчик убийства, имея личные неприязненные отношения со знакомым, через посредника попросил найти исполнителя, который согласится лишить жизни оппонента. Посредник обратился к своему знакомому с просьбой совершить умышленное убийство. За это пообещал передать в собственность квартиру своей матери. Исполнитель согласился.

Посредник проинструктировал исполнителя по поводу места жительства жертвы и показал фото последнего.

В начале ноября 2018 года исполнитель получил от посредника пистолет. Вечером 6 ноября, находясь возле дома по улице Верхняя Пермская, подозреваемый увидел человека, которого, как ему показалось, он видел фотографии, и дважды выстрелил в ее сторону. От полученных ранений мужчина скончался.

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Считая преступление оконченным, а договоренность выполненной, исполнитель с места совершения преступления скрылся.
Подозреваемый во время допроса сообщил, что находился на лечении у врача-нарколога и на сегодняшний момент наркозависимый. Кроме того, совершил убийство, ошибившись объектом преступления.

Суд решил назначить судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, 6 ноября около 22:00 в Кропивницком возле магазина "Файно маркет" на улице Верхняя Пермская застрелили человека. От полученных травм 40-летний житель областного центра, уроженец другого государства, скончался на месте.

Правоохранители установили личность мужчины, причастного к убийству. Им оказался 33-летний ранее судимый за тяжкие преступления местный житель. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

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