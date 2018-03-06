Мужчину в центре Киева сбил полицейский автомобиль из сопровождения кортежа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже сбил пешехода на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Автопроисшествие случилась в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская: служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал человека, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители, которые находились в автомобиле, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчина, 1930 г.р., доставлен в больницу. По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга.
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На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Отметим, по данным СМИ, мужчину сбил автомобиль с кортежа Президента.