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Чоловіка у центрі Києва збило поліцейське авто із супроводу кортежу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі збив пішохода на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська у столиці. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Києві, передає УНН.

"Автопригода трапилася у Печерському районі міста Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська: службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив пішохода: чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці, які перебували в автомобілі, надали потерпілому першу медичну допомогу та викликали лікарів. Чоловіка, 1930 р.н., доставили у лікарню. За попередньою інформацією лікарів, у постраждалого – перелом ноги та струс головного мозку.

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На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві та співробітники прокуратури. Встановлюються всі обставини автопригоди.

Зазначимо, за даними ЗМІ, чоловіка збив автомобіль із кортежа Президента.

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