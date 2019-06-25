Мужчину будут судить за сексуальное насилие в общественных уборных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В суд направили обвинительный акт против мужчины, подозреваемого в совершении сексуального насилия над женщинами в туалетах торгового центра в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы, передает УНН.
"Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя города Полтавы за совершение сексуального насилия над женщинами", - говорится в сообщении.
По данным следствия, инцидент произошел в марте этого года в женских уборных торгового центра "Эпицентр" мужчина, прикрыв лицо медицинской маской, врывался в кабинки женщин и с помощью физического насилия совершал действия сексуального характера.
По результатам следствия, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Напомним, в Черниговской области человек, притворяясь врачом, заставлял маленьких девочек раздеваться.