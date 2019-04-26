Чоловіку оголосили підозру за сексуальне насильство в туалетах

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Київською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 29-річному чоловікові, який прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.