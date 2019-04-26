Чоловіку оголосили підозру за сексуальне насильство в туалетах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Київською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 29-річному чоловікові, який прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
“Так, в березні цього року у жіночих вбиральнях ТЦ „Епіцентр“ невідомий, прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру”, — йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням під якісним процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 5 зібрано достатньо доказів, для повідомлення вказаній особі про підозру за ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).
До Оболонського районного суду міста Києва скеровано клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Триває досудове розслідування.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, у Житомирі підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину — згвалтуванні малолітньої — взяли під варту на 60 діб без права внесення грошової застави.