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Чоловіку оголосили підозру за сексуальне насильство в туалетах

Чоловіку оголосили підозру за сексуальне насильство в туалетах

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Київською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 29-річному чоловікові, який прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

“Так, в березні цього року у жіночих вбиральнях ТЦ „Епіцентр“ невідомий, прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру”, — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням під якісним процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 5 зібрано достатньо доказів, для повідомлення вказаній особі про підозру за ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).

До Оболонського районного суду міста Києва скеровано клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, у Житомирі підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину — згвалтуванні малолітньої — взяли під варту на 60 діб без права внесення грошової застави.

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