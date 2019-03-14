У Житомирі чоловік намагався зґвалтувати дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В одному з гуртожитків Житомира 59-річний чоловік, мешканець гуртожитку, намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
До поліції зателефонував чоловік, який повідомив про те, що сусід по гуртожитку намагається зґвалтувати дитину. Зі слів заявника з’ясувалось, що 59-річний чоловік, мешканець гуртожитку, затягнув 7-річну дівчинку до кімнати і вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального характеру.
Наразі дівчинці надається необхідна медична і психологічна допомога.
Підозрюваного у злочині затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.
Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу затриманому.
За чинним кримінальним законодавством йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, найбільш високопоставленого католицького священнослужителя, будь-коли засудженого в світі за сексуальне насильство над дитиною, австралійського кардинала Джорджа Пелла було засуджено до 6 років позбавлення волі в Австралії вранці 13 березня.