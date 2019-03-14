В Житомире мужчина пытался изнасиловать ребенка

В полицию позвонил мужчина, который сообщил о том, что сосед по общежитию пытается изнасиловать ребенка. По словам заявителя выяснилось, что 59-летний мужчина, житель общежития, затянул 7-летнюю девочку в комнату и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Сейчас девочке оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Подозреваемый в преступлении задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному.

По действующему уголовному законодательству ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, наиболее высокопоставленного католического священнослужителя, никогда не осужденного в мире по сексуальное насилие над ребенком, австралийского кардинала Джорджа Пелла был приговорен к 6 годам лишения свободы в Австралии утром 13 марта.