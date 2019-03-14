В Житомире мужчина пытался изнасиловать ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В одном из общежитий Житомира 59-летний мужчина, житель общежития, пытался изнасиловать 7-летнюю девочку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
В полицию позвонил мужчина, который сообщил о том, что сосед по общежитию пытается изнасиловать ребенка. По словам заявителя выяснилось, что 59-летний мужчина, житель общежития, затянул 7-летнюю девочку в комнату и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Сейчас девочке оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Подозреваемый в преступлении задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства.
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному.
По действующему уголовному законодательству ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, наиболее высокопоставленного католического священнослужителя, никогда не осужденного в мире по сексуальное насилие над ребенком, австралийского кардинала Джорджа Пелла был приговорен к 6 годам лишения свободы в Австралии утром 13 марта.