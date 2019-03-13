Австралійського кардинала засудили до 6 років за сексуальне насильство над дітьми

77-річному кардиналові Джорджу Пеллу загрожувало до 50 років в'язниці після того, як його було засуджено в грудні за приставання до двох хористів, коли він був архієпископом Мельбурна в 1990-х роках.

Пелла було засуджено за згвалтування 13-річних хлопчиків після того, як в кінці 1996 року він зловив їх на розпиванні освяченого вина в задній кімнаті собору Святого Патрика в Мельбурні.

Присяжні також визнали Пелла винним в згвалтуванні одного з хлопчиків в коридорі більше місяця потому.

Коли вирок став надбанням гласності, головний помічник папи Франциска назвав його "шокуючим і болісним".

Італійський кардинал П'єтро Паролін також заявив, що справа Пелла "є стимулом для продовження лінії папи: боротьби з цим явищем і приділення уваги жертвам".

Пелл та його адвокати стверджують, що кардинал невинний, і вони планують оскаржити його вирок в Апеляційному суді Вікторії 5 червня.

Жертва, яка давала свідчення на суді Пелла, сказала, що після того, як йому було винесено обвинувальний вирок, вона зазнала "сором, самотність, депресію і боротьбу". У своїй заяві чоловік сказав, що йому потрібні були роки, щоб зрозуміти вплив згвалтування на його життя.

Ватикан оголосив про те, що почне власне розслідування звинувачень після того, як вирок Пелла стане публічним. Прес-секретар Ватикану також сказав, що Пелл більше не очолює Секретаріат по економіці, посаду, яка контролює фінанси Ватикану.

Нагадаємо, австралійський суд визнав кардинала Римо-католицької церкви Джорджа Пелла винним в п'яти епізодах сексуального насильства над дітьми.