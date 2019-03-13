Австралийского кардинала приговорили к 6 годам за сексуальное насилие над детьми

77-летнему кардиналу Джорджу Пеллу грозило до 50 лет тюрьмы после того, как он был осужден в декабре за приставание к двум хористам, когда он был архиепископом Мельбурна в 1990-х годах.

Пелл был осужден за изнасилование 13-летних мальчиков после того, как в конце 1996 года он поймал их на распитии освященного вина в задней комнате собора Святого Патрика в Мельбурне.

Присяжные также признали Пелла виновным в изнасиловании одного из мальчиков в коридоре более месяца спустя.

Когда приговор стал достоянием гласности, главный помощник папы Франциска назвал его "шокирующим и болезненным".

Итальянский кардинал Пьетро Паролин также заявил, что дело Пелла "является стимулом для продолжения линии папы: борьбы с этим явлением и уделение внимания жертвам".

Пелл и его адвокаты утверждают, что кардинал невиновен, и они планируют обжаловать его приговор в Апелляционном суде Виктории 5 июня.

Жертва, которая давала показания на суде Пелла, сказала, что после того, как ему было вынесено обвинительное заключение, она испытала "стыд, одиночество, депрессию и борьбу". В своем заявлении мужчина сказал, что ему потребовались годы, чтобы понять влияние изнасилования на его жизнь.

Ватикан объявил о том, что начнет собственное расследование обвинений после того, как приговор Пелла станет публичным. Пресс-секретарь Ватикана также сказал, что Пелл больше не возглавляет Секретариат по экономике, должность, которая контролирует финансы Ватикана.

Напомним, австралийский суд признал кардинала Римско-католической церкви Джорджа Пелла виновным в пяти эпизодах сексуального насилия над детьми.