Кардинал Ватикана арестован за насилие над детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Австралии арестован префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл, ранее признанный виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Соответствующее решение суд в Мельбурне вынес в среду, 27 февраля, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл надругался над двумя мальчиками 12 и 13 лет. По данным стороны обвинения, ему грозит до 50 лет лишения свободы. Вынесение приговора ожидается 13 марта.
Кардинал стал самым высокопоставленным католическим священнослужителем в мире, официально обвиненным в педофилии.
Сообщается, что в июне 2017 года Пелла обвинили в сексуальном насилии над двумя мальчиками 12 и 13 лет из церковного хора, совершенном в 1996-1997 годах, когда кардинал был епископом-помощником Мельбурна. Показания против Пелла дала только одна из жертв, поскольку второй человек скончался в 2014 году от передозировки наркотиками.
Как сообщал УНН ранее, австралийский суд признал кардинала Римско-католической церкви Джорджа Пелла виновным в пяти эпизодах сексуального насилия над детьми.