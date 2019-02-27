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13:20 • 6567 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 33047 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118498 просмотра

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7 марта, 15:45 • 123838 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117307 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145168 просмотра

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Кардинал Ватикана арестован за насилие над детьми

Кардинал Ватикана арестован за насилие над детьми

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Австралии арестован префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл, ранее признанный виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Соответствующее решение суд в Мельбурне вынес в среду, 27 февраля, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл надругался над двумя мальчиками 12 и 13 лет. По данным стороны обвинения, ему грозит до 50 лет лишения свободы. Вынесение приговора ожидается 13 марта.

Кардинал стал самым высокопоставленным католическим священнослужителем в мире, официально обвиненным в педофилии.

Сообщается, что в июне 2017 года Пелла обвинили в сексуальном насилии над двумя мальчиками 12 и 13 лет из церковного хора, совершенном в 1996-1997 годах, когда кардинал был епископом-помощником Мельбурна. Показания против Пелла дала только одна из жертв, поскольку второй человек скончался в 2014 году от передозировки наркотиками.

Как сообщал УНН ранее, австралийский суд признал кардинала Римско-католической церкви Джорджа Пелла виновным в пяти эпизодах сексуального насилия над детьми.

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