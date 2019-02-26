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Австралийский суд признал кардинала Пелла виновным в насилии над детьми

Австралийский суд признал кардинала Пелла виновным в насилии над детьми

Киев  •  УНН

 • 9115 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Австралийский суд признал кардинала Римско-католической церкви Джорджа Пелла виновным в пяти эпизодах сексуального насилия над детьми. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, передает УНН.

По данным издания, Пелл сделал инкриминируемые ему действия 22 года назад по отношению к 13-летним мальчикам. Вынесение приговора, как ожидается, состоится в первую неделю марта.

76-летний кардинал в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея. В 2014 году он переехал в Ватикан и стал префектом (главой) секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году члены основанной правительством Австралии комиссии по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызывали Пелла в качестве свидетеля по делу о насилии в отношении несовершеннолетних в Австралию, но он не смог приехать в связи с ухудшением состояния здоровья. После этого полицейские детективы побывали в Ватикане и провели беседу с кардиналом.

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В июне 2017 года Пелл взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться на родину и предстать перед судом в Мельбурне. Кардинал категорически отвергает все обвинения, называя их "абсолютной ложью".

Как сообщал УНН, Папа Франциск впервые публично прокомментировал скандал со священниками и епископами, которые осуществляют сексуальное надругательство над монахинями, и заявил, что он полон решимости сделать больше для борьбы с этой проблемой.

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