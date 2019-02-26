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Австралійський суд визнав кардинала Пелла винним в насильстві над дітьми

Австралійський суд визнав кардинала Пелла винним в насильстві над дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Австралійський суд визнав кардинала Римо-католицької церкви Джорджа Пелла винним в п'яти епізодах сексуального насильства над дітьми. Про це повідомило у вівторок агентство Reuters, передає УНН.

За даними видання, Пелл зробив інкриміновані йому дії 22 роки тому по відношенню до 13-річних хлопчиків. Винесення вироку, як очікується, відбудеться в перший тиждень березня.

76-річний кардинал в минулому був архієпископом Мельбурна і Сіднея. У 2014 році він переїхав до Ватикану і став префектом (главою) секретаріату у справах економіки Святого престолу. У 2016 році члени заснованої урядом Австралії комісії з розслідування випадків педофілії серед католицького духовенства викликали Пелла в якості свідка у справі про насильство щодо неповнолітніх в Австралію, але він не зміг приїхати в зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Після цього поліцейські детективи побували у Ватикані і провели бесіду з кардиналом.

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У червні 2017 року року Пелл взяв безстрокову відпустку у Ватикані, щоб повернутися на батьківщину і постати перед судом в Мельбурні. Кардинал категорично відкидає всі звинувачення, називаючи їх "абсолютною брехнею".

Як повідомляв УНН, Папа Франциск вперше публічно прокоментував скандал зі священиками і єпископами, які здійснюють сексуальну наругу над черницями, і заявив, що він сповнений рішучості зробити більше для боротьби з цією проблемою.

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