Кардинал Ватикану заарештований за насильство над дітьми

Префект ватиканського Секретаріату з економічних питань Джордж Пелл поглумився над двома хлопчиками 12 і 13 років. За даними сторони обвинувачення, йому загрожує до 50 років позбавлення волі. Винесення вироку очікується 13 березня.

Кардинал став найбільш високопоставленим католицьким священнослужителем в світі, офіційно звинуваченим у педофілії.

Повідомляється, що в червні 2017 року Пелла звинуватили в сексуальному насильстві над двома хлопчиками 12 і 13 років з церковного хору, скоєному в 1996-1997 роках, коли кардинал був єпископом-помічником Мельбурна. Свідчення проти Пелла дала тільки одна з жертв, оскільки друга людина померла в 2014 році від передозування наркотиками.

Як повідомляв УНН раніше, австралійський суд визнав кардинала Римо-католицької церкви Джорджа Пелла винним в п'яти епізодах сексуального насильства над дітьми.