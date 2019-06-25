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Чоловіка судитимуть за сексуальне насильство у громадських вбиральнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт проти чоловіка, підозрюваного у вчиненні сексуального насильства над жінками у вбиральнях торговельного центру у Києві. Про це повідомила прес-служба прокуратури столиці, передає УНН.

Чоловіка судитимуть за сексуальне насильство у громадських вбиральнях

"Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 29-річного жителя міста Полтави за вчинення сексуального насильства над жінками", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, інцидент стався у березні цього року у жіночих вбиральнях торгового центру "Епіцентр" чоловік, прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру.

За результатами слідства, чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік, прикидаючись лікарем, змушував маленьких дівчат роздягатися

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