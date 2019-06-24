Мужчину будут судить за ранение собаки садовыми вилами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В суд направили обвинительный акт против мужчины за ранения собаки садовыми вилами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Установлено, что 36-летний житель Киево-Святошинского района, пренебрегая общепринятыми в обществе нормами морали относительно обращения с животными, в нарушение норм Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения", которые предусматривают запрет совершения действий, противоречащих принципам защиты животных от жестокого обращения, с применением острых садовых вил нанес ряд колото-резаных проникающих ранений собаке породы американский стаффордширский терьер, что принесло ей существенную боль и страдания и привело к увечью", - говорится в сообщении.
Обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными) в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание - арест на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Киевской области женщина заморила голодом более 20 домашних животных, которых ей отдавали люди по объявлению, что животные будут в надежных руках.