На Київщині жінка заморила голодом понад 20 домашніх тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Жінка яка мешкає в одному із сіл Баришівського району, заморила голодом понад 20 домашніх тварин, яких їй віддавали люди за оголошенням, що тварини будуть в надійних руках. Про УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
“Протягом жовтня по листопад 2018 року у місці проживання зловмисниці було виявлено понад 20 трупів тварин. За висновками експертів вони загинули через „аліментарну дистрофію“, яка доводить, що тварини страждали перед смертю від голоду та спраги”, — йдеться в повідомленні.
Так, 21- річна жінка розміщувала в мережі Інтернет оголошення про надання постійного прихистку домашнім тваринам. Як наслідок люди віддавали їй своїх котів і собак, сподіваючись, що вони будуть під опікою. Натомість, жінка позбавляла тварин їжі та води, що призводило до їх виснаження та загибелі.
За процесуального керівництва Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене умисно, з корисливих мотивів, вчинене групою осіб, що призвело до загибелі понад двадцять тварин).
Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді тримання під вартою, яке перебуває на розгляді.
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