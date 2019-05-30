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Чоловік забив до смерті цуценят металевою палицею

Чоловік забив до смерті цуценят металевою палицею

Київ • УНН

 • 12040 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. У Луцьку чоловік на вулиці металевою палицею забив до смерті двох цуценят. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.

"Учора ввечері до поліції Луцька надійшло повідомлення про те, що на вулиці Наливайка в обласному центрі чоловік палицею б’є цуценят. З’ясувалося, що 57-річний лучанин металевою палицею наніс декілька смертельних ударів двом цуценятам. Від отриманих травм тварини загинули, їх вилучили", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Мова йде про жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, місцеві слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства тварини на Харківщині.

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