Чоловік забив до смерті цуценят металевою палицею
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Луцьку чоловік на вулиці металевою палицею забив до смерті двох цуценят. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.
"Учора ввечері до поліції Луцька надійшло повідомлення про те, що на вулиці Наливайка в обласному центрі чоловік палицею б’є цуценят. З’ясувалося, що 57-річний лучанин металевою палицею наніс декілька смертельних ударів двом цуценятам. Від отриманих травм тварини загинули, їх вилучили", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Мова йде про жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, місцеві слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства тварини на Харківщині.