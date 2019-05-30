Мужчина забил до смерти щенков металлической палкой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Луцке мужчина на улице металлической палкой забил до смерти двух щенков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.
"Вчера вечером в полицию Луцка поступило сообщение о том, что на улице Наливайко в областном центре мужчина палкой бьет щенков. Выяснилось, что 57-летний житель металлической палкой нанес несколько смертельных ударов двум щенкам. От полученных травм животные погибли, их изъяли", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о жестоком обращении с животными. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, местные следователи открыли уголовное производство по факту убийства животных в Харьковской области.