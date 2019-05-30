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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 28803 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50218 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66839 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110444 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136932 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144494 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130058 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Мужчина забил до смерти щенков металлической палкой

Мужчина забил до смерти щенков металлической палкой

Киев  •  УНН

 • 12038 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Луцке мужчина на улице металлической палкой забил до смерти двух щенков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

"Вчера вечером в полицию Луцка поступило сообщение о том, что на улице Наливайко в областном центре мужчина палкой бьет щенков. Выяснилось, что 57-летний житель металлической палкой нанес несколько смертельных ударов двум щенкам. От полученных травм животные погибли, их изъяли", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о жестоком обращении с животными. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, местные следователи открыли уголовное производство по факту убийства животных в Харьковской области.

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