В Киевской области женщина заморила голодом более 20 домашних животных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Женщина которая живет в одном из сел Барышевского района, заморила голодом более 20 домашних животных, которых ей отдавали люди по объявлению, что животные будут в надежных руках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
“В течение октября по ноябрь 2018 года в месте проживания злоумышленницы было выявлено более 20 трупов животных. По заключению экспертов они погибли от „алиментарной дистрофии“, которая доказывает, что животные страдали перед смертью от голода и жажды”, — говорится в сообщении.
Так, 21-летняя женщина размещала в сети Интернет объявление о предоставлении постоянного убежища домашним животным. В результате люди отдавали ей своих кошек и собак, надеясь, что они будут под опекой. Зато, женщина лишала животных пищи и воды, что приводило к их истощению и гибели.
По процессуального руководства Барышевского отдела Бориспольской местной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно, из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, что привело к гибели более двадцати животных).
Сейчас в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое находится на рассмотрении.
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