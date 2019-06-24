Чоловіка судитимуть за поранення собаки садовими вилами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. До суду направили обвинувальний акт проти чоловіка за поранення собаки садовими вилами. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
"Встановлено, що 36-річний мешканець Києво-Святошинського району, зневажаючи загальноприйняті в суспільстві норми моралі щодо поводження з тваринами, в порушення норм Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", які передбачають заборону вчинення дій, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження, із застосуванням гострих садових вил наніс низку колото-різаних проникаючих поранень собаці породи американський стаффордширський тер’єр, що завдало йому істотного болю та страждань та призвело до каліцтва", - йдеться в повідомленні.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами) стосовно чоловіка надіслано до суду для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає покарання — арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Київській області жінка заморила голодом понад 20 домашніх тварин, яких їй віддавали люди за оголошенням, що тварини будуть в надійних руках.