Мужчину подозревают в продаже несуществующих товаров через интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Мужчину подозревают в создании в сети интернет сайта двойника, внешне похожего на официальный сайт одной из сети украинских ломбардов, на котором он размещал объявления о продаже несуществующей бытовой, мобильной, компьютерной и другой электронной техники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый в сети Интернет создал сайт двойник (интернет магазин), внешне похожий на официальный сайт одной из сети украинских ломбардов, на котором размещал объявления о продаже несуществующей бытовой, мобильной, компьютерной и другой электронной техники ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что при получении входящих заявок и звонков на приобретение техники, подозреваемый предоставлял заведомо ложные сведения о том, что он является сотрудником сети ломбардов, и отмечал, что единственным условием покупки товара является полная предоплата путем электронного перевода на банковские карточки. Поскольку техника стоила существенно ниже среднерыночной, покупатели перечисляли денежные средства.
С целью сокрытия своей противоправной деятельности, подозреваемый регистрировал банковские карточки на подставных лиц и еженедельно, регулярно менял номера телефонов.
Также 4 августа 2020 года, прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и Севастополе провели ряд санкционированных обысков, в том числе, по месту жительства и работы подозреваемого. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, жесткие диски, банковские карты, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к совершению инкриминируемого преступления.
"Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины), лицу, которое через сеть Интернет осуществляло продажу несуществующих товаров. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Днепропетровской области мошенники продавали несуществующие авто через интернет.