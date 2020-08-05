Чоловіка підозрюють в продажі неіснуючих товарів через інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Чоловіка підозрюють у створенні у мережі інтернет веб-сайту двійника, ззовні схожого на офіційний веб-сайт однієї з мережі українських ломбардів, на якому розміщував оголошення про продаж неіснуючої побутової, мобільної, комп’ютерної та іншої електронної техніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний у мережі Інтернет створив веб-сайт двійник (інтернет магазин), ззовні схожий на офіційний веб-сайт однієї з мережі українських ломбардів, на якому розміщував оголошення про продаж неіснуючої побутової, мобільної, комп’ютерної та іншої електронної техніки", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що при отриманні вхідних заявок та дзвінків на придбання техніки, підозрюваний надавав завідомо неправдиві відомості про те, що він є співробітником мережі ломбардів, та зазначав, що єдиною умовою купівлі товару є повна попередня оплата шляхом електронного переказу на банківські картки. Оскільки техніка коштувала суттєво нижче від середньоринкової, покупці перераховували грошові кошти.
З метою приховування своєї протиправної діяльності, підозрюваний реєстрував банківський картки на підставних осіб та щотижня, регулярно змінював номери телефонів.
Також 4 серпня 2020 року, прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та Севастополі провели ряд санкціонованих обшуків, у тому числі, за місцем проживання та роботи підозрюваного. У ході обшуків вилучено мобільні телефони, SIM-карти, жорсткі диски, банківські картки, а також інші речові докази, які підтверджують причетність підозрюваного до вчинення інкримінованого злочину.
"Прокуратура АР Крим повідомила про підозру у вчиненні шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України), особі, яка через мережу Інтернет здійснювала продаж неіснуючих товарів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині шахраї продавали неіснуючі авто через інтернет.