Мужчину в Киевской области приговорили к 8 годам за развращение четырех несовершеннолетних

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74328 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88906 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91538 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110107 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101262 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104947 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111924 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122919 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134483 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Мужчину в Киевской области приговорили к 8 годам за развращение четырех несовершеннолетних

Мужчину в Киевской области приговорили к 8 годам за развращение четырех несовершеннолетних

Киев  •  УНН

 • 9399 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Киевской области к 8 годам лишения свободы осужден мужчина за развращение четырех несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"Во время досудебного расследования установлено, что 41-летний мужчина, житель одного из поселков Киевской области, находясь по месту своего жительства совершил развратные действия в отношении 6-летней малолетней девочки.

Кроме того, злоумышленник, находясь в гостях своих знакомых, с целью удовлетворения своей половой страсти, совершил развратные действия с тремя малолетними детьми", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Под процессуальным руководством Ирпенского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего лица) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры злоумышленник во время досудебного и судебного следствия находился под стражей.

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"Судом злоумышленник признан виновным в совершении инкриминируемого уголовного преступления и приговорен к справедливой мере наказания в виде 8 лет лишения свободы", - отметили в прокуратуре.

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