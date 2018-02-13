Мужчину в Киевской области приговорили к 8 годам за развращение четырех несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Киевской области к 8 годам лишения свободы осужден мужчина за развращение четырех несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Во время досудебного расследования установлено, что 41-летний мужчина, житель одного из поселков Киевской области, находясь по месту своего жительства совершил развратные действия в отношении 6-летней малолетней девочки.
Кроме того, злоумышленник, находясь в гостях своих знакомых, с целью удовлетворения своей половой страсти, совершил развратные действия с тремя малолетними детьми", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Под процессуальным руководством Ирпенского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего лица) УК Украины.
По ходатайству прокуратуры злоумышленник во время досудебного и судебного следствия находился под стражей.
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"Судом злоумышленник признан виновным в совершении инкриминируемого уголовного преступления и приговорен к справедливой мере наказания в виде 8 лет лишения свободы", - отметили в прокуратуре.