Чоловіка на Київщині засудили до 8 років за розбещення чотирьох неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Київській області до 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка за розбещення чотирьох неповнолітніх. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“Під час досудового розслідування встановлено, що 41-річний чоловік, мешканець одного із селищ Київщини, знаходячись за місцем свого проживання вчинив розпусні дії відносно 6-річної малолітньої дівчинки.
Крім того, зловмисник, перебуваючи в гостях своїх знайомих, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, вчинив розпусні дії із трьома малолітніми дітьми”, — йдеться у повідомленні прокуратури.
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За процесуального керівництва Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої особи) КК України.
За клопотанням прокуратури зловмисник під час досудового та судового слідства перебував під вартою.
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“Судом зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та засуджено до справедливої міри покарання у вигляді 8 років позбавлення волі”, — зазначили у прокуратурі.