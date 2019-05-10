Мужчина застрелился в автомобиле - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Правоохранители расследуют дело в отношении самоубийства мужчины в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.
Тело 36-летнего одессита в собственном автомобиле, припаркованном у дома на проспекте Академика Глушко, обнаружили сегодня около полуночи.
Предварительная причина смерти мужчины - самоубийство путем выстрела в голову из устройства для отстрела патронов.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.
Как сообщал УНН, мужчина выпрыгнул с балкона 9-го этажа.