Чоловік застрелився в автомобілі - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Правоохоронці розслідують справу щодо самогубства чоловіка на Одещині. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
Тіло 36-річного одесита у власному автомобілі, припаркованому біля будинку на проспекті Академіка Глушка, виявили сьогодні близько опівночі.
Попередня причина смерті чоловіка – самогубство шляхом пострілу в голову з пристрою для відстрілу набоїв.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Обставини події встановлюються, триває слідство.
Як повідомляв УНН, чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху.