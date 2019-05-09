Чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У місті Лозова Харківської області 56-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з балкону власної квартири, розташованої на дев’ятому поверсі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
Повідомлення про те, що біля будинку на 3-му мікрорайоні у місті Лозова лежить чоловік без ознак життя, надійшло до відділу поліції 8 травня близько 5:20.
По приїзду на місце події працівниками поліції було встановлено, що померлий неодноразово висловлював наміри покінчити з життям у зв’язку з тяжкою хворобою.
За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Одеському порту військовий моряк вчинив самогубство.