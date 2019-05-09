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7 марта, 15:45 • 100381 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина выпрыгнул с балкона 9-го этажа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В городе Лозовая Харьковской области 56-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона собственной квартиры, расположенной на девятом этаже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Сообщение о том, что у дома на 3-м микрорайоне в городе Лозовая лежит мужчина без признаков жизни, поступило в отдел полиции 8 мая около 5:20.

По приезду на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что умерший неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью в связи с тяжелой болезнью.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесском порту военный моряк совершил самоубийство.

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