Мужчина выпрыгнул с балкона 9-го этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В городе Лозовая Харьковской области 56-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона собственной квартиры, расположенной на девятом этаже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Сообщение о том, что у дома на 3-м микрорайоне в городе Лозовая лежит мужчина без признаков жизни, поступило в отдел полиции 8 мая около 5:20.
По приезду на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что умерший неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью в связи с тяжелой болезнью.
По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одесском порту военный моряк совершил самоубийство.