Мужчина застрелил жену и ее любовника на Донбассе

"Установлено, что 21 марта 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой, которая две недели назад ушла от него, а в этот день пришла забрать свои вещи. Увидев на пороге женщину с ее новым сожителем, человек на почве ревности начал ссориться с ними. Затем взял зарегистрированное на него гладкоствольное ружье, снаряженное двумя патронами, и произвел два выстрела: первый - в область грудной клетки мужчины, второй - в правое плечо жены, после чего позвонил в полицию. От полученных огнестрельных ранений 56-летний мужчина скончался на месте, а 48-летняя женщина - в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении двойного убийства и по ходатайству прокуратуры судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, в Николаеве застрелился и.о. директора коммунального предприятия.