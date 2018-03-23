Чоловік застрелив дружину і її коханця на Донбасі

“Установлено, що 21 березня 57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі своєю дружиною, яка два тижні тому пішла від нього, а у цей день прийшла забрати свої речі. Побачивши на порозі жінку з її новим співмешканцем, чоловік на ґрунті ревнощів почав сваритися з ними. Потім взяв зареєстровану на нього гладкоствольну рушницю, споряджену двома набоями, здійснив два постріли: перший — в область грудної клітки чоловіка, другий — у праве плече дружини, після чого зателефонував до поліції. Від отриманих вогнепальних поранень 56-річний чоловік помер на місці, а 48-річна жінка — у кареті швидкої допомоги”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні подвійного вбивства та за клопотанням прокуратури судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, у Миколаєві застрелився в.о. директора комунального підприємства.