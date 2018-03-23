Чоловік застрелив дружину і її коханця на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Донеччині жителя Костянтинівки арештували за підозрою в умисному вбивстві дружини та її співмешканця. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Установлено, що 21 березня 57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі своєю дружиною, яка два тижні тому пішла від нього, а у цей день прийшла забрати свої речі. Побачивши на порозі жінку з її новим співмешканцем, чоловік на ґрунті ревнощів почав сваритися з ними. Потім взяв зареєстровану на нього гладкоствольну рушницю, споряджену двома набоями, здійснив два постріли: перший — в область грудної клітки чоловіка, другий — у праве плече дружини, після чого зателефонував до поліції. Від отриманих вогнепальних поранень 56-річний чоловік помер на місці, а 48-річна жінка — у кареті швидкої допомоги”, — йдеться у повідомленні.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні подвійного вбивства та за клопотанням прокуратури судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, у Миколаєві застрелився в.о. директора комунального підприємства.