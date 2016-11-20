Мужчина предложил пограничникам почти 5 тыс. грн взятки в КПВВ "Гнутово"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. В КПВВ "Гнутово" гражданин Украины предложил почти 5 тыс. грн взятки. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда, сообщает УНН.
В автомобиле "Мерседес" 41-летний мужчина пытался провезти медицинские препараты и детали к медоборудованию на общую сумму 16 тыс. гривен. Товар гражданин спрятал в запасном колесе и под обшивкой автомобиля. В дальнейшем, чтобы пограничники "помогли" в беспрепятственном перемещении обнаруженного, водитель попытался договориться путем дачи неправомерной выгоды в сумме 4900 гривен.
Товары и транспортное средство передали компетентным органам, а в отношении гражданина оформят материалы дела по уголовному производству по ст. 369 УК (дача взятки).