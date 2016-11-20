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Чоловік запропонував прикордонникам майже 5 тис. грн хабара у КПВВ "Гнутово"

Чоловік запропонував прикордонникам майже 5 тис. грн хабара у КПВВ "Гнутово"

Київ • УНН

 • 10589 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. У КПВВ "Гнутово" громадянин України запропонував майже п'ять тис. грн хабара. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону, повідомляє УНН.

У автомобілі "Мерседес" 41-річний чоловік намагався провезти медичні препарати та деталі до медпрепаратів на загальну суму 16 тис. гривень. Товар громадянин сховав у запасному колесі та під обшивкою автівки. В подальшому, аби прикордонники "посприяли" в безперешкодному переміщенні виявленого, водій спробував домовитись шляхом дачі неправомірної вигоди у сумі 4900 гривень.

Товари та транспортний засіб передали компетентним органам, а щодо громадянина заведуть матеріали справи по кримінальному провадженню за ст. 369 ККУ (давання хабара).

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