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Мужчина захватил заложников в магазине в Лос-Анджелесе

Мужчина захватил заложников в магазине в Лос-Анджелесе

Киев  •  УНН

 • 13112 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Неизвестный захватил в заложники посетителей магазина торговой сети Trader Joe’s в субботу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания CNN и издания The Los Angeles Times, передает УНН.

По данным CNN, все началось с преследования полицейскими подозреваемого водителя автомобиля. Машина попала в аварию, водитель выскочил из салона, открыл огонь по стражам порядка и исчез в магазине.

По данным СМИ, минимум один человек пострадал и был госпитализирован в результате инцидента. Телеканал сообщает, что полицейские вели раненую женщину в направлении к машине скорой помощи. Ее нашли в автомобиле, которым управлял злоумышленник, убегая от погони.

Сообщается также, что несколько детей и взрослых смогли самостоятельно выбраться из магазина. CNN уточняет, что посетители Trader Joe’s спешно выбирались из окон и спускались на землю по веревке с узлами.

Полиция при этом пока официально не подтверждает захват заложников. “Мы можем подтвердить то, что подозреваемый забаррикадировался в Trader Joe’s района Сильверлейк. Была объявлена тактическая тревога для обеспечения всех имеющихся ресурсов”, — сообщило управление полиции в своем Twitter. Оно рекомендовало населению держаться подальше от места происшествия.

Президент США Дональд Трамп внимательно отслеживает ситуацию вокруг магазина. Об этом он сообщил также в Twitter. “Внимательно отслеживаю ситуацию с предполагаемым захватом заложников в Лос-Анджелесе. Подозреваемый забаррикадировался, полиция Лос-Анджелеса работает с федеральными правоохранительными органами”, — отметил американский лидер.

По последним данным, здание оцеплено отрядами полиции, в небе барражируют полицейские вертолеты. Власти пытаются вступить в переговоры с человеком, забаррикадировавшимся в магазине, с целью узнать его намерения и требования.

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