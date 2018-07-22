Мужчина захватил заложников в магазине в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Неизвестный захватил в заложники посетителей магазина торговой сети Trader Joe’s в субботу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания CNN и издания The Los Angeles Times, передает УНН.
По данным CNN, все началось с преследования полицейскими подозреваемого водителя автомобиля. Машина попала в аварию, водитель выскочил из салона, открыл огонь по стражам порядка и исчез в магазине.
По данным СМИ, минимум один человек пострадал и был госпитализирован в результате инцидента. Телеканал сообщает, что полицейские вели раненую женщину в направлении к машине скорой помощи. Ее нашли в автомобиле, которым управлял злоумышленник, убегая от погони.
Сообщается также, что несколько детей и взрослых смогли самостоятельно выбраться из магазина. CNN уточняет, что посетители Trader Joe’s спешно выбирались из окон и спускались на землю по веревке с узлами.
Полиция при этом пока официально не подтверждает захват заложников. “Мы можем подтвердить то, что подозреваемый забаррикадировался в Trader Joe’s района Сильверлейк. Была объявлена тактическая тревога для обеспечения всех имеющихся ресурсов”, — сообщило управление полиции в своем Twitter. Оно рекомендовало населению держаться подальше от места происшествия.
Президент США Дональд Трамп внимательно отслеживает ситуацию вокруг магазина. Об этом он сообщил также в Twitter. “Внимательно отслеживаю ситуацию с предполагаемым захватом заложников в Лос-Анджелесе. Подозреваемый забаррикадировался, полиция Лос-Анджелеса работает с федеральными правоохранительными органами”, — отметил американский лидер.
По последним данным, здание оцеплено отрядами полиции, в небе барражируют полицейские вертолеты. Власти пытаются вступить в переговоры с человеком, забаррикадировавшимся в магазине, с целью узнать его намерения и требования.