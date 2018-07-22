Чоловік захопив заручників в магазині у Лос-Анджелесі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Невідомий захопив в заручники відвідувачів магазину торгової мережі Trader Joe’s в суботу в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Про це повідомила телекомпанія CNN та видання The Los Angeles Times, інформує УНН.
За даними CNN, все почалося з переслідування поліцейськими підозрюваного водія автомобіля. Машина потрапила в аварію, водій вискочив з салону, відкрив вогонь по правоохоронцям і зник в магазині.
За даними ЗМІ, мінімум одна людина постраждала і була госпіталізована в результаті інциденту. Телеканал повідомляє, що поліцейські вели поранену жінку у напрямку до машини швидкої допомоги. Її знайшли в автомобілі, яким керував зловмисник, тікаючи від погоні.
Повідомляється також, що кілька дітей і дорослих змогли самостійно вибратися з магазину. CNN уточнює, що відвідувачі Trader Joe’s спішно вибиралися з вікон і спускалися на землю по мотузці з вузлами.
Поліція при цьому поки офіційно не підтверджує захоплення заручників. “Ми можемо підтвердити те, що підозрюваний забарикадувався в Trader Joe’s району Сільверлейк. Була оголошена тактична тривога для забезпечення всіх наявних ресурсів”, — повідомило управління поліції в своєму Twitter. Воно рекомендувало населенню триматися подалі від місця події.
Президент США Дональд Трамп уважно відстежує ситуацію навколо магазину. Про це він повідомив також в Twitter. “Уважно відстежую ситуацію з ймовірним захопленням заручників в Лос-Анджелесі. Підозрюваний забарикадувався, поліція Лос-Анджелеса працює з федеральними правоохоронними органами”, — зазначив американський лідер.
За останніми даними, будівля оточена загонами поліції, в небі літають поліцейські вертольоти. Влада намагається вступити в переговори з людиною, яка забарикадувалася в магазині, з метою дізнатися його наміри і вимоги.