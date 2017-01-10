Мужчина похитил позолоченную статую для своей девушки в московском парке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В российской столице задержали мужчину, который похитил позолоченную скульптуру для своей девушки в одном из парков Москвы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ в столице РФ.
"Сотрудники полиции Восточного округа Москвы задержали подозреваемого в похищении статуи с территории одного из столичных парков", - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России в Москве Александр Князев.
В территориальный отдел полиции с сообщением о краже обратился представитель службы безопасности парка, расположенного на территории района Сокольники.
Патрульные, прибывшие на место происшествия, установили, что в ночное время неизвестный, находясь на территории парка, похитил позолоченную статую.
Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места преступления, им оказался 32-летний москвич. Он пояснил, что скульптуру похитил во время прогулки по парку, и решил подарить ее своей девушке.
По предварительной оценке, стоимость статуи составляет 3 млн рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как сообщал УНН, 6 января мужчина похитил ангела с праздничного вертепа в Кропивницком.