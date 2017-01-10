Чоловік викрав позолочену статую для своєї дівчини в московському парку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У російській столиці затримали чоловіка, який викрав позолочену скульптуру для своєї дівчини в одному з парків Москви, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ МВС РФ у столиці РФ.
"Співробітники поліції Східного округу Москви затримали підозрюваного в викраденні статуї з території одного зі столичних парків", - повідомив начальник управління інформації і громадських зв'язків ГУ МВС Росії у Москві Олександр Князєв.
У територіальний відділ поліції з повідомленням про крадіжку звернувся представник служби безпеки парку, розташованого на території району Сокольники.
Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що в нічний час невідомий, перебуваючи на території парку, викрав позолочену статую.
Поліцейські затримали підозрюваного недалеко від місця злочину, ним виявився 32-річний москвич. Він пояснив, що скульптуру викрав під час прогулянки по парку, і вирішив подарувати її своїй дівчині.
За попередньою оцінкою, вартість статуї становить 3 млн рублів.
Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу, обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
Як повідомляв УНН, 6 січня чоловік викрав янгола зі святкового вертепу у Кропивницькому.