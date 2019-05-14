Мужчина ударил правоохранителя в лицо в отделении полиции
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 мая. УНН. Житель Кировоградской области ударил правоохранителя в помещении Гайворонского отдела полиции ГУНП в области. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
"Мужчина знал, что полицейский Гайворонского межрайонного отделения Управления полиции охраны сержант полиции является работником правоохранительного органа, выполняет служебные обязанности, связанные с дежурством в суточном наряде. В ходе общения с ним умышленно нанес удар в лицо, причинив работнику полиции телесные повреждения в виде ссадины переносицы", - говорится в судебном постановлении от 10 мая.
После инцидента полицейский обратился за медицинской помощью в КЗ "Гайворонская центральная районная больница", где находился на стационарном лечении.
По факту нападения внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа), что наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Ведется следствие.
Напомним, в Сумской области мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в полицейского, правоохранитель получил ожоги.