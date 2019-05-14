Чоловік вдарив правоохоронця в обличчя у відділенні поліції
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 травня. УНН. Житель Кіровоградської області вдарив правоохоронця у приміщенні Гайворонського відділу поліції ГУНП в області. Про це йдеться в матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
"Чоловік знав, що поліцейський Гайворонського міжрайонного відділення Управління поліції охорони сержант поліції є працівником правоохоронного органу, виконує службові обов’язки, пов’язані з чергуванням у добовому наряді. У ході спілкування з ним умисно завдав удар в обличчя, заподіявши працівнику поліції тілесні ушкодження у вигляді садна перенісся", - йдеться у судовій ухвалі від 10 травня.
Після інциденту поліцейський звернувся за медичною допомогою до КЗ "Гайворонська центральна районна лікарня", де перебував на стаціонарному лікуванні.
За фактом нападу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 КК України (погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу), що карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Ведеться слідство.
Нагадаємо, у Сумській області чоловік жбурнув пляшку з невідомою речовиною у поліцейського, правоохоронець отримав опіки.