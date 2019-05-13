Рецидивіст жбурнув пляшку з рідиною у поліцейського, у чоловіка опіки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Сумській області чоловік жбурнув пляшку з невідомою речовиною у поліцейського, правоохоронець отримав опіки. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Подія сталася в Глухові близько опівночі. Працівник поліції повертався додому, коли на вулиці зустрів раніше судимого місцевого жителя. Свого часу той відбував покарання за скоєння грабежу, крадіжки та спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості, відтак чоловік перебував під адміністративним наглядом.
Поліцейський зробив йому зауваження про те, що в цей час той мав знаходитись вдома, як вимагає законодавство. У відповідь чоловік кинув в бік правоохоронця скляну пляшку з речовиною, після чого втік. В результаті пляшка розбилась, речовина потрапила на обличчя та тіло поліцейського, спричинивши хімічні опіки.
Постраждалому поліцейському в лікарні надали необхідну допомогу, його життю і здоров’ю сьогодні нічого не загрожує.
Зловмисника затримали фактично одразу після скоєння злочину. Зараз він затриманий в порядку статті 208 КПК України. Відносно нього відкрите чергове кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень). За скоєне йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, невідомий обстріляв авто поліцейських на Кіровоградщині.