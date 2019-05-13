Рецидивист швырнул бутылку с жидкостью в полицейского, у мужчины ожоги
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Сумской области мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в полицейского, правоохранитель получил ожоги. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Происшествие произошло в Глухове около полуночи. Работник полиции возвращался домой, когда на улице встретил ранее судимого местного жителя. В свое время тот отбывал наказание за совершение грабежа, кражи и причинение телесных повреждений средней степени тяжести, поэтому находился под административным надзором.
Полицейский сделал ему замечание о том, что в это время он должен был находиться дома, как требует законодательство. В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителя стеклянную бутылку с веществом, после чего скрылся. В результате бутылка разбилась, вещество попало на лицо и тело полицейского, вызвав химические ожоги.
Пострадавшему полицейскому в больнице оказали необходимую помощь, его жизни и здоровью сегодня ничего не угрожает.
Злоумышленника задержали практически сразу после совершения преступления. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В отношении него открыто очередное уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений). За содеянное ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
Напомним, неизвестный обстрелял авто полицейских в Кировоградской области.