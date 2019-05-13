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Рецидивист швырнул бутылку с жидкостью в полицейского, у мужчины ожоги

Рецидивист швырнул бутылку с жидкостью в полицейского, у мужчины ожоги

Киев  •  УНН

 • 9010 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Сумской области мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в полицейского, правоохранитель получил ожоги. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Происшествие произошло в Глухове около полуночи. Работник полиции возвращался домой, когда на улице встретил ранее судимого местного жителя. В свое время тот отбывал наказание за совершение грабежа, кражи и причинение телесных повреждений средней степени тяжести, поэтому находился под административным надзором.

Полицейский сделал ему замечание о том, что в это время он должен был находиться дома, как требует законодательство. В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителя стеклянную бутылку с веществом, после чего скрылся. В результате бутылка разбилась, вещество попало на лицо и тело полицейского, вызвав химические ожоги.

Пострадавшему полицейскому в больнице оказали необходимую помощь, его жизни и здоровью сегодня ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали практически сразу после совершения преступления. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В отношении него открыто очередное уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений). За содеянное ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, неизвестный обстрелял авто полицейских в Кировоградской области.

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