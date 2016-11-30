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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Мужчина в Ровно нес полный пакет патронов

Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вчера в полдень в Ровно на ул. Макарова полиция задержала мужчину, который в пакете нес сто патронов к автомату. Об этом проинформировали в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Ровенской области, сообщает УНН.

Мужчина в Ровно нес полный пакет патронов

По данным полиции, задержан 56-летний житель поселка Заря.

Изъятые патроны направили на экспертизу, следователи устанавливают происхождение боеприпасов. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами открыли уголовное производство.

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