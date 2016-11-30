Мужчина в Ровно нес полный пакет патронов
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вчера в полдень в Ровно на ул. Макарова полиция задержала мужчину, который в пакете нес сто патронов к автомату. Об этом проинформировали в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Ровенской области, сообщает УНН.
По данным полиции, задержан 56-летний житель поселка Заря.
Изъятые патроны направили на экспертизу, следователи устанавливают происхождение боеприпасов. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами открыли уголовное производство.