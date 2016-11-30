Чоловік у Рівному ніс повний пакет патронів
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вчора опівдні у Рівному на вул. Макарова поліція затримала чоловіка, який у пакеті ніс сто патронів до автомата. Про це проінформували у відділі комунікації управління Національної поліції в Рівненській області, повідомляє УНН.
За даними поліції, затриманий 56-річний мешканець селища Зоря.
Вилучені патрони направили на експертизу, слідчі встановлюють походження боєприпасів. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відкрито кримінальне провадження.