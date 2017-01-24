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Мужчина совершил самоубийство прыгнув со столичного моста Метро

Мужчина совершил самоубийство прыгнув со столичного моста Метро

Киев • УНН

 • 10651 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Киеве мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с моста Метро. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В 12:00 поступил вызов о том, что мужчина спрыгнул с моста Метро. Он умер от полученных травм на месте", - сообщили в пресс-службе.

Полиция пока еще не установила личность погибшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.115 УК Украины.

"Сейчас есть только версия, что мужчина спрыгнул сам, нет свидетелей, что мужчину кто-то столкнул или еще что-то", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, девушка в Киеве пыталась выпрыгнуть из окна в присутствии врачей и матери .

Украинские Национальные Новости

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