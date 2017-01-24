Мужчина совершил самоубийство прыгнув со столичного моста Метро
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Киеве мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с моста Метро. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"В 12:00 поступил вызов о том, что мужчина спрыгнул с моста Метро. Он умер от полученных травм на месте", - сообщили в пресс-службе.
Полиция пока еще не установила личность погибшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.115 УК Украины.
"Сейчас есть только версия, что мужчина спрыгнул сам, нет свидетелей, что мужчину кто-то столкнул или еще что-то", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, девушка в Киеве пыталась выпрыгнуть из окна в присутствии врачей и матери .