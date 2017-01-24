Чоловік скоїв самогубство стрибнувши з столичного мосту Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Києві чоловік скоїв самогубство, зістрибнувши з мосту Метро. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі столичної поліції.
"О 12 годині надійшов виклик про те, що чоловік зістрибнув з мосту Метро. Він помер від отриманих травм на місці",- повідомили у прес-службі.
Поліція наразі ще не встановила особу загиблого. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст..115 ККУ.
"Наразі є лише версія, що чоловік зістрибнув сам, немає свідків того, що чоловіка хтось зіштовхнув чи ще щось",- уточнили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, дівчина в Києві намагалася вистрибнути з вікна в присутності лікарів та матері.