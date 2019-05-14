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7 марта, 15:45 • 89805 просмотра

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7 марта, 13:58 • 100333 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124089 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111896 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137958 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина после драки умер в карете "скорой"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Избитого мужчину бросили в переулке Парусном в Николаеве, где его без сознания нашли прохожие. Он умер в автомобиле скорой помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Николаевской области.

"Происшествие случилось 13 мая. Окровавленного потерпевшего обнаружили граждане в бессознательном состоянии. В карете скорой медицинской помощи мужчина скончался", - указали правоохранители.

Следователями по данному факту расследуется уголовное производство, начатое по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Сейчас оперативные сотрудники принимают меры для сбора доказательной базы по причастных к преступлению лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

В то же время николаевские полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность мужчины. На вид ему было 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы светлые короткие. Был одет в футболку белого цвета с синими полосами, черную спортивную куртку с синими вставками, черные джинсы и коричневые кроссовки. У мужчины имеется татуировка на левой руке в виде двух точек на мизинце и православного креста на среднем пальце.

Напомним, у столичного ночного клуба произошла драка с поножовщиной.

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