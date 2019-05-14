Мужчина после драки умер в карете "скорой"

"Происшествие случилось 13 мая. Окровавленного потерпевшего обнаружили граждане в бессознательном состоянии. В карете скорой медицинской помощи мужчина скончался", - указали правоохранители.

Следователями по данному факту расследуется уголовное производство, начатое по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Сейчас оперативные сотрудники принимают меры для сбора доказательной базы по причастных к преступлению лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

В то же время николаевские полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность мужчины. На вид ему было 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы светлые короткие. Был одет в футболку белого цвета с синими полосами, черную спортивную куртку с синими вставками, черные джинсы и коричневые кроссовки. У мужчины имеется татуировка на левой руке в виде двух точек на мизинце и православного креста на среднем пальце.

Напомним, у столичного ночного клуба произошла драка с поножовщиной.