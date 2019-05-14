Чоловік після бійки помер у кареті "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Побитого чоловіка кинули у провулку Парусному в Миколаєві, де його непритомним знайшли перехожі. Він помер в автомобілі швидкої допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Миколаївській області.
"Подія сталась 13 травня. Скривавленого потерпілого виявили громадяни в непритомному стані. У кареті швидкої медичної допомоги чоловік помер", - вказали правоохоронці.
Слідчими за вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ознаками ч. 2 ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого". Наразі оперативні співробітники вживають заходів задля збору доказової бази щодо причетних до злочину осіб.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Водночас миколаївські поліцейські звертаються до громадян допомогти встановити особу чоловіка. На вигляд йому було 30-35 років, худорлявої статури, зріст 175-180 см, волосся світле коротке. Був одягнений у футболку білого кольору з синіми смугами, чорну спортивну куртку з синіми вставками, чорні джинси та коричневі кросівки. У чоловіка мається татуювання на лівій руці у вигляді двох крапок на мізинці та православного хреста на середньому пальці.
Нагадаємо, біля столичного нічного клубу сталася бійка з різаниною.