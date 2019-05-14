Чоловік після бійки помер у кареті "швидкої"

КИЇВ. 14 травня. УНН. Побитого чоловіка кинули у провулку Парусному в Миколаєві, де його непритомним знайшли перехожі. Він помер в автомобілі швидкої допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Миколаївській області.