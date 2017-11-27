Мужчина пытался продать килограмм ртути на вокзале
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Ивано-Франковске мужчина пытался продать колбу с ртутью на вокзале. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает УНН.
"На Привокзальной площади спасатели и правоохранители изъяли у мужчины колбу с ртутью, которую он хотел продать", - говорится в сообщении.
Колбу с ртутью передали соответствующим службам на утилизацию.
Отметим, что ртуть - это опасные отходы, которые подлежат специальной утилизации. Сейчас в Украине ситуация в этой сфере, по оценкам экспертов, является критической. Согласно официальной статистике, в стране накоплено уже 5 млрд тонн опасных отходов.
Эксперты утверждают, что плачевная ситуация в сфере опасных отходов обусловлена бесконтрольностью и безответственностью.
Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий. Они берут деньги за якобы утилизацию опасных отходов, однако, не имея материально-технической базы, выбрасывают их где попало.
Например, недавно один из таких утилизаторов решил сжечь опасные отходы прямо под открытым небом в Кропивницком.
Проверить предприятия практически невозможно - в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Именно поэтому утилизацию опасных отходов в Украине называют "бумажной" или виртуальной. После такой "утилизации" опасные отходы оказываются на стихийных свалках возле рек, лесов и жилых домов.
В Верховной Раде попытались изменить ситуацию и усилить требования для получения лицензий. Нардепы из экологического комитета ВР еще в прошлом году подготовили законопроект, согласно которому предприятия должны будут проходить обязательную проверку перед получением лицензии. Однако, до сих пор законопроект не принят, а мораторий не снят.
Как сообщал УНН, по словам эксперта Косоурова, 90% утилизаторов ядохимикатов не выдержат проверок после снятия моратория.