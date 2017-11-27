Чоловік намагався продати кілограм ртуті на вокзалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Івано–Франківську чоловік намагався продати колбу із ртуттю на вокзалі. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано – Франківської ОДА, передає УНН.
"На Привокзальній площі рятувальники і правоохоронці вилучили у чоловіка колбу із ртуттю, яку він хотів продати", - йдеться у повідомленні.
Колбу із ртуттю передали відповідним службам на утилізацію.
Зазначимо, що ртуть – це небезпечні відходи, які підлягають спеціальній утилізації. Нині в Україні ситуація в цій сфері, за оцінками експертів, є критичною. Згідно офіційної статистики, в країні накопичено вже 5 млрд тонн небезпечних відходів.
Експерти переконують, що плачевна ситуація в сфері небезпечних відходів обумовлена безконтрольністю і безвідповідальністю.
Ліцензії на роботу з отрутохімікатами отримують підприємства без належних ресурсів і технологій. Вони беруть гроші за нібито утилізацію небезпечних відходів, проте, не маючи матеріально-технічної бази, викидають їх де доведеться.
Наприклад, нещодавно один з таких утилізаторів вирішив спалити небезпечні відходи просто під відкритим небом в Кропивницькому.
Перевірити підприємства практично неможливо - в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Саме тому утилізацію небезпечних відходів в Україні називають "паперовою" або віртуальної. Після такої "утилізації" небезпечні відходи опиняються на стихійних звалищах біля річок, лісів і житлових будинків.
У Верховній Раді спробували змінити ситуацію і посилити вимоги для отримання ліцензій. Нардепи з екологічного комітету ВР ще в минулому році підготували законопроект, згідно з яким підприємства повинні будуть проходити обов'язкову перевірку перед отриманням ліцензії. Однак, до цього часу законопроект не прийнятий, а мораторій не знято.
Як повідомляв УНН, за словами експерта Косоурова, 90% утилізаторів отрутохімікатів не витримають перевірок після зняття мораторію.